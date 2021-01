Covid, Toti; “In Liguria dati compatibili con la zona gialla”

Lo ha detto il presidente della Regione durante la conferenza stampa di fine giornata. Con 697 ricoverati, scendiamo per la prima volta scendiamo sotto quota 700. Intanto la Liguria incassa i complimenti del vice ministro della Salute, il pentastellato Pierpaolo Sileri

<Lo dico da medico: in Liguria mi sarei sentito protetto a lavorare in questo periodo. Ci sono Regioni che hanno avuto una gestione adeguata e hanno lavorato bene, pur nella drammaticità del momento>. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute ed esponente del Movimento 5 Stelle.

<Con le sue parole – commenta il presidente della Regione Giovanni Toti – ha dimostrato che non serve avere le stesse idee politiche per riconoscere alla nostra sanità i meriti che si è guadagnata lavorando per mesi in prima linea contro il virus. La Liguria con impegno e sacrifici sta gestendo l’emergenza meglio di tante altre Regioni e anche i dati positivi di oggi lo dimostrano. Sarebbe bello che lo ammettessero anche le nostre opposizioni, ma la doppia morale e le strumentalizzazioni vincono anche sull’onestà intellettuale>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...