Cantieri e incidenti, caos si strade e autostrade

Incidenti a Sestri (due feriti), in corso Europa e in corso De Stefanis. Traffico cittadino da levante in forte difficoltà per i cantieri sul Bisagno. Come ieri in sofferenza le linee bus 31 e 42 che rimangono intrappolate in coda. Soliti disagi per i cantieri in autostrada

A7: coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso

A12: coda di 1 km tra Recco e Chiavari per lavori. Coda tra Genova Nervi e Genova est per lavori.

A26: coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.



Rallentamenti in via Pionieri e Aviatori di Italia, all’intersezione con via della Superba, per incidente con due feriti, soccorsi dal 118 e portati all’ospedale Villa Scassi uno in codice verde e l’altro in codice giallo.

incidenti anche in corso Europa e in corso De Stefanis.

Code dal levante in direzione centro a causa del cantiere sul Bisagno. Anche ieri grosse difficoltà per i bus delle linee 31 e 42 intrappolati nel traffico che hanno visto saltare per questo tutti gli orari,

