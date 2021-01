Toti: “Se i dati Covid continuano come oggi riapriremo le scuole lunedì”

Il Tar domani ascolterà la regione sulla decisione di sospendere la didattica in presenza e la decisione sarà, quindi, presa, tra domani e giovedì, ma il presidente della Regione ha annunciato che, alla luce dei dati, le Superiori torneranno sui banchi la prossima settimana

<Io ritengo che sia stato giusto, anche per avere registrato i dati registrati [quelli di oggi li trovate a questo link] <e per poter in qualche modo rassicurare la regione tutta gli operatori economici, tutti quelli che sono fermi e non hanno lavoro che cercheremo di tornare nella fascia gialla e poi nella fascia bianca nel più breve tempo possibile che sia stato giusto, ancora, prudenzialmente questa settimana non andare a scuola – ha detto stasera Giovanni Toti nelle comunicazioni di fine giornata -. È chiaro che se i dati continuassero coerentemente – siamo solo a martedì – come quelli che vi ho dato stasera noi la settimana prossima le scuole le riapriremo con la didattica in presenza almeno per il 50% degli studenti anche delle scuole secondarie superiori. Al di là di quello che decideranno domani o dopodomani i magistrati del Tar, penso che sia giusto cominciare a dire alle famiglie – poi comunicheremo nelle prossime pre ufficialmente a tutto il sistema del trasporto che si deve adeguare, che ove non vi siano peggioramenti repentini della situazione che ci costringerebbero a scelte diverse, se questi restano i dati per mercoledì, giovedì, venerdì, probabilmente, anzi, posso dire certamente, le scuole riaprirebbero.

Sui tempi della decisione, Toti ha spiegato: <Il Covid ci lascia incerti fino all’ultimo momento, ma sappiate che non lo facciamo né per sadismo né per crudeltà né perché siamo dei pigri ignavi che non decidono, lo facciamo solo per decidere nell’ultimo momento utile, quando abbiamo un’analisi corretta di tutti i dati e il conforto degli scienziati che ci assistono in queste decisioni>.

Il presidente della Regione ha detto che comunque rispetterà la decisione dei magistrati del Tar.

