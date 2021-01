Code per lavori anche in A26 tra Predosa a Masone

Coda di 2 km tra Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori e tra Sestri Levante e Lavagna per veicolo in avaria. In A26 coda di 3 km tra Bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova da Predosa a Masone per lavori

In copertina: i camion fermi sul ponte autostradale sopra le Gavette

