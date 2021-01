Covid: 289 positivi, 242 guariti e 10 decessi registrati

Tre persone in più in terapia intensiva, 45 ricoverati in meno

3.906 i tamponi molecolari totali tra quelli eseguiti per individuare nuovi positivi e quelli fatti per accertare la guarigione delle persone già risultate positive in passato. Aggiorneremo con i dati di entrambi non appensa saranno disponibili.

Ecco il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 59

SAVONA (Asl 2): 67

GENOVA: 122, di cui:

· Asl 3: 101

· Asl 4: 21

LA SPEZIA (Asl 5): 41

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0







Mi piace: Mi piace Caricamento...