I CC gli staccanno l’allaccio abusivo al contatore pubblico, lui protesta in strada

È successo ieri nella zona delle Vigne, nel centro storico, dove l’uomo vive in un magazzino regolarmente affittato. I carabinieri della stazione Maddalena lo hanno denunciato e hanno chiamato l’Enel per togliere il ponte elettrico abusivo. Lui non ha gradito e la sera ha fatto caos in strada

L’uomo, un 39enne africano pregiudicato e senza lavoro, ha pensato di risparmiare sull’energia elettrica in modo decisamente illegale e ha fatto, per questo, un impianto “volante” e abusivo che gli consentiva di approvvigionarsi da una linea elettrica pubblica. Peccato (per lui) che i carabinieri se ne siano accorti e che, oltre a denunciarlo per furto aggravato, gli abbiano fatto staccare l’impianto fraudolento dai tecnici Enel.

La sera, quando se n’è accorto, ha fatto caos in strada protestando per il “disservizio”.

