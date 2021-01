Code in A10 per le chiusure dei caselli di Pegli e Pra’. Mezzi pesanti sull’Aurelia

Forti disagi sulla strada a mare cittadina dove transitano i mezzi pesanti. Inoltre: coda anche al casello di Bolzaneto in A7

A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano):

coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

A10 coda A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 10 – direzione: Genova)

Coda di 3 km tra Arenzano e Genova Pegli per lavori.

Per la chiusura dei caselli di Pegli e Pra’ lunghe code anche sull’Aurelia, dove transitano anche i mezzi pesanti diretti al porto di Pra’.

