Asl3 apre a Quarto il terzo punto tamponi per i dipendenti

Attivo da oggi in Asl3 il terzo polo per la somministrazione del vaccino anticovid al personale sanitario. Dopo l’apertura nei giorni scorsi delle sedi vaccinali presso l’Ospedali Villa Scassi e Micone si aggiunge la sede territoriale di Quarto (via G.Maggio 3). Le dosi somministrate saranno raddoppiate a partire dalla prossima settimana grazie a un’implementazione oraria e di postazioni. Nella stessa sede è prevista a breve anche l’attivazione di una “finestra” giornaliera dedicata alle vaccinazioni del personale delle Pubbliche Assistenze.

La prima fase vaccinale anti-covid in atto in Asl3 ha previsto, oltre all’attivazione delle tre sedi individuate per la vaccinazione del personale sanitario, anche la composizione di cinque squadre dedicate e operative nelle RSA metropolitane, con una media di vaccinazioni eseguite in queste ultime pari a 300 al giorno.

Ieri, al Villa Scassi (che con Quarto e il Padre Antero Micone di Sestri e uno dei 3 punti vaccinazione di Asl 3) le vaccinazioni dei dipendenti provenienti anche da altri ospedali è andata a rilento rispetto agli appuntamenti inviati via messaggio perché una squadra di una pubblica assistenza si è attardata in quanto era occupata in un servizio. Sarebbe bastato questo a far tardare tutto di un paio d’ore. In molti hanno scelto di attendere fuori (nonostante fosse stata messa a disposizione una sala d’attesa in regola con le normative Covid).

