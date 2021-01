Si torna in zona gialla, ricominciano le code in autostrada per lavori fino a 5 km

Finite le feste, riprendono in presenza le scuole elementari e medie, liguria in zona gialla (con divieto di uscire dalla regione, che però non vale per chi lavora e gli autotreni, quindi, arrivano regolarmente), due caselli chiusi in uscita e uno in entrata in A10

A7: coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso; coda tra bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso.

A10: Coda di 5 km tra Arenzano e Genova Pegli per lavori.

I caselli di Pra’ e Pegli sono chiusi al traffico fino alle 06:00 del 11/01/2021 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Aeroporto. Casello di Pegli chiuso anche in entrata al traffico fino alle 06:00 del 11/01/2021 verso Ventimiglia per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra’.

A26: coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

