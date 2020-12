Neve, Amt: 10% delle linee ferme. Alcune sono limitate – LA SITUAZIONE

Ecco quali sono i bus a percorso limitato e le linee sospese per motivi di sicurezza

AGGIORNAMENTO ORE 9:30 –

Più del 90% delle linee è in servizio.

La linea 39 è regolare, hanno ripreso servizio le linee 53, 94 e 188.

Le uniche limitazioni alle ore 9.15 riguardano le linee:

Linea 1 limitata a Prà con navetta Prà e Voltri

Linea 7 limitata a Pallavicini con navetta

Linee 62 e 62/ limitate al cimitero

Linea 63 limitata a Bolzaneto

Linea 67 limitata a Pianderlino

Linea 71 limitata a Carpenara

Linea 82 limitata a Pinetti

Linea 101 limitata a Santuario

Linee 272 e 272/ limitate a San Giovanni Battista

Sono attualmente sospese per motivi di sicurezza solo le linee: 65, 96, 97, 190 e i servizi integrativi 01, 03, 04, 08, 09, 15 e 27.

Sono temporaneamente ferme la Cremagliera di Granarolo e la ferrovia Genova – Casella. Attivati i servizi sostitutivi.

Amt: più del 90% delle linee è in servizio. Le limitazioni alle ore 8.30 riguardano le linee:

1 limitata a Pra’ con navetta Pra’ e Voltri

Linea 7 limitata a Pallavicini con navetta;

Linea 39 limitata ad Oregina

Linea 63 limitata a Bolzaneto

Linea 67 limitata a Pianderlino

Linea 71 limitata a Carpenara

Linea 82 limitata a Pinetti

Linea 101 limitata a Santuario

Linee 272 e 272/ limitate a San Giovanni Battista

Sono attualmente sospese per motivi di sicurezza, per la situazione delle strade le linee: 53, 65, 94, 96, 97, 188, 190 e i servizi integrativi 01, 03, 04, 08, 09, 15 e 27.



I problemi a molte linee si verificano in alcuni tratti dove non è stata possibile la salatura a causa della pioggia intensa.

Via Ferri, Foto di Antonio De Marco

