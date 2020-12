Neve, aggiornamento linee Amt. Ferma anche la Ferrovia di Casella

La Cremagliera di Granarolo ha ripreso servizio, temporaneamente sospesa la ferrovia Genova – Casella, attivato il servizio sostitutivo

Più del 90% delle linee è in servizio. Le limitazioni alle ore 10.15 riguardano le linee:

Linea 1 limitata a Prà con navetta Prà e Voltri

Linea 7 limitata a Pallavicini con navetta per Pontedecimo

Linea 39 limita ad Oregina

Linee 62 e 62/ limitate al cimitero

Linea 63 limitata a Bolzaneto

Linea 67 limitata a Pianderlino con navetta Pianderlino – Camandoli

Linea 71 limitata a Carpenara

Linea 82 limitata a Pinetti con navetta Pinetti – Quezzi

Linea 190 deviata per via Ungaretti

Linee 272 e 272/ limitate a San Givanni B. con navetta fino ai capolinea

Linea 275 limitata a Geminiano

Sono attualmente sospese per motivi di sicurezza solo le linee: 65, 96, 97, 190 e i servizi integrativi 01, 03, 04, 08, 09, 15 e 27.

Aggiornamento ore 11

Più del 90% delle linee è in servizio. Le linee 1, 7, 39, 67, 190, 272, 272/ e 275 effettuano servizio sui loro normali percorsi.

Le uniche limitazioni alle ore 11.00 riguardano le linee:

Linee 62 e 62/ limitate al cimitero

Linee 63 e 63/ deviate per via Anfossi (linea 63/ non transita per via Artigiani)

Linea 71 limitata a Carpenara

Linea 82 limitata a Pinetti con navetta Pinetti – Quezzi

Sono attualmente sospese per motivi di sicurezza solo le linee: 65, 96, 97, 190 e i servizi integrativi 01, 03, 04, 08, 09, 15 e 27.

La Cremagliera di Granarolo ha ripreso servizio, temporaneamente sospesa la ferrovia Genova – Casella, attivato il servizio sostitutivo.

Aggiornamento ore 11:15

Le uniche limitazioni alle ore 11.15 riguardano le linee:

Linee 62 e 62/ limitate al cimitero

Linee 63 e 63/ deviate per via Anfossi (linea 63/ non transita per via Artigiani)

Linea 71 limitata a Carpenara

Linea 96 limitata a Gainotti

Linea 97 limitata a Fabbriche

Sono attualmente sospesi per motivi di sicurezza solo i servizi integrativi 01, 03, 04, 08, 09, 15 e 27.

Temporaneamente sospesa la ferrovia Genova – Casella, attivato il servizio sostitutivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...