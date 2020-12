Nel negozio in 8 senza mascherina. Sanzioni e chiusura della Polizia locale

Sampierdarena, alle 22 erano in 8 a bere birra chiusi dentro all’attività. Il reparto Sicurezza Urbana li ha sanzionati e allontanati, poi ha sanzionato anche la titolare

Ieri sera gli uomini del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale sono intervenuti poco dopo le 22 in via Buranello, presso l’esercizio commerciale “La Casita Sabor Colombiano”. Nonostante la saracinesca fosse chiusa, dall’interno provenivano rumori e voci relativi a parecchie persone. Gli agenti hanno bussato energicamente alla saracinesca e un uomo ha aperto. All’interno, oltre alla titolare, c’erano 8 persone, 5 delle quali in gruppo, sedute su sgabelli e appoggiate alle mensole dell’esercizio, tutte intenti al consumo di birra. Tre erano a un altro tavolino, intente a giocare a un gioco sudamericano non noto agli operatori. Sono stati identificati come un cittadino italiano e 7 stranieri di vari paesi sudamericani e allontanati con l’avvertimento che riceveranno al loro domicilio la sanzione comminata perché si intrattenevano fuori casa dopo le ore 22 non rispettando le norme del Dpcm per la prevenzione del contagio da Covid-19. Alla titolare, una cittadina colombiana in regola col permesso di soggiorno, sono state contestate l’inottemperanza all’obbligo di chiusura alle 18 e la mancata esposizione del cartello indicante il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente all’esercizio. La donna è stata segnalata alla Prefettura per la chiusura di 5 giorni della sua attività come previsto dalle norme anti contagio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...