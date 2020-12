Avegno, frana in frazione Vexina. 60 persone isolate

Il movimento del terreno ha completamente ingombrati via Pietrafitta. È avvenuto poco dopo le 5 di questa mattina. Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri. Il Comune di Avegno si sta impegnando per aprire la strada almeno a senso unico alternato per liberare le circa 30 famiglie che abitano oltre la frana



Foto: Comune di Avegno

A monte della frana, spiega il sindaco Franco Canevello, c’è un fronte di circa 20 metri. Il Comune ha messo in campo una pala meccanica e un camion per portare via i detriti, ma sarà necessario mettere in sicurezza anche la spalla di terreno che è solo in parte scesa a valle, occupando l’intera carreggiata. Non sono prevedibili i tempi necessari a ripristinare la viabilità dopo la messa in sicurezza. L’unica maniera per raggiungere le case oltre il movimento franoso è, allo stato attuale, un sentiero percorribile soltanto a piedi.

