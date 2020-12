Toti: «Pronti a gestire la fase di vaccinazione massiccia a gennaio»

Il presidente della Regione: <Dal giorno successivo al “Vaccine Day” nazionale, il 27 dicembre, andremo avanti nei 15 punti di somministrazione su tutto il territorio>

<Il 27 dicembre le prime 320 dosi del vaccino Pfizer arriveranno in Liguria, all’ospedale San Martino di Genova, e partiranno subito le prime somministrazioni al personale sanitario ligure, in occasione del “Vaccine Day” – spiega il presidente della Regione Giovanni Toti -. Dal giorno successivo andremo avanti anche nei 15 punti di somministrazione che abbiamo individuato in tutta la regione, in attesa delle ulteriori dosi che arriveranno nelle prime settimane di gennaio e che garantiranno la vaccinazione di circa 60 mila persone tra personale sanitario e ospiti delle Rsa>.

<Una buona notizia alla fine di questo anno difficile: la Liguria è pronta e gestirà con attenzione non solo la partenza ma anche la fase più massiccia a gennaio, per garantire un piano di vaccinazione anti Covid rapido ed efficace> conclude il presidente della Regione.

