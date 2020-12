Conte: «Ristori alle imprese per 645 milioni»

Il Consiglio dei Ministri ha stanzianto 400 milioni per bar e ristoranti che vengono chiusi per le feste. Altri ristori, circa 150 milioni, sono previsti per l’inizio del prossimo anno

Conte ha annunciato il varo di ristori dal valore di 645 milioni per bar e ristoranti «costretti alla chiusura»: Nei prossimi giorni verranno varate altre misure, per categorie diverse.

<Siamo al fianco degli operatori che saranno coinvolti da queste misure. Abbiamo sospeso contributi e tributi per coloro che hanno perdite. Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato. Questo decreto dispone subito un ristoro di 645 milioni per i ristoranti e bar>. ha detto premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di stasera a Palazzo Chigi.



Sotto: tutte le regole del decreto Natale del Consiglio dei ministri

Mi piace: Mi piace Caricamento...