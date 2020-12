Fumo da un traghetto, sbarcati tutti i veicoli

I vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti a Calata Chiappella per la fuoriuscita di fumo dalla stiva di una nave traghetto. La nave aveva mollato gli ormeggi per dirigersi in Sardegna ed è rientrata in porto a causa del fumo sviluppatosi. I Vigili del fuoco hanno individuato le cause in un semi rimorchio a prua aveva preso fuoco ed ha coinvolto altri sei camion. Il sistema Antincendi della nave ha permesso di contenere le fiamme. Per completare lo spegnimento si è optato per sbarcare tutti i veicoli a bordo.

