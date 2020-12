Covid, stretta dei governi europei. Tursi autorizza banchetti e promuove uscite scolastiche

L’assessore a Grandi eventi e Commercio del Comune Paola Bordilli ha deciso che piazzerà 30 ambulanti con i loro banchi in giro per la città. Inoltre ieri lo stesso assessore ha organizzato l’addobbo dell’albero di Natale nel cortile di Palazzo Tursi da parte di una classe di bambini di una scuola elementare. Voi, cosa ne pensate?

Cosa succede a Genova mentre la Germania, la Gran Bretagna e l’Olanda, per timore di una terza ondata di contagi Covid, di altre migliaia di morti, di dover fermare completamente e a lungo l’intera economia impongono misure anti contagio strettissime e mentre il Governo italiano si prepara anche lui a un’ulteriore stretta per evitare o almeno ammortizzare la terza ondata di una pandemia che in Italia ha causato già oltre 65 mila morti (almeno 5 mila in più degli abitanti della città di Savona) e in Liguria 2.674 morti (più o meno quanto tutti gli abitanti di Mele)?

Succede che l’assessorato a Commercio e Grandi eventi del Comune autorizza una trentina di bancarelle in città e organizza l’uscita di una classe di una scuola elementare per l’addobbo dell’albero di Natale nell’atrio di Tursi. Ma il decreto contro la diffusione del contagio Covid non vieta espressamente le iniziative commerciali ambulanti non ordinarie? Lo stesso decreto non vieta le uscite scolastiche? Non abbiamo la risposta in tasca, ci limitiamo a leggere insieme a voi il Decreto del Governo del 3 dicembre scorso, in corso di validità.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, in merito alla nuova stretta in preparazione da parte del Governo dichiara: <La mia opinione è chiara: le nuove misure ci possono aiutare soprattutto nelle settimane delle vacanze di Natale ad evitare una terza ondata, una nuova recrudescenza (del virus n. d. r.)>. E, a proposito dei dati di ieri che riportano 12.030 nuovi casi in Italia (223 in Liguria) e 491 morti in Italia (17 in Liguria) il Ministro ha dichiarato: <Sono numeri ancora molto significativi. È vero che nelle ultime settimane c’è stata una lieve flessione, dovuta alle misure adottate. Però la battaglia non è assolutamente vinta e ci vuole ancora tantissima cautela. Ci vuol poco a tornare indietro e a vanificare gli sforzi fatti nelle ultime settimane>.

Lo stesso presidente dell’Ordine dei medici di Genova e Liguria, Alessandro Bonsignore ha già lanciato l’allarme a proposito dell’estrema pericolosità della terza ondata di contagio, prevista per metà gennaio. Sotto: l’articolo con le dichiarazioni di Bonsignore.

La Regione e lo stesso Comune, ad esempio, con grande ragionevolezza e nel rispetto delle normative non hanno organizzato alcun evento, lo scorso 8 dicembre, per l’accensione delle splendide luminarie che quest’anno fanno bellissima piazza De Ferrari.

Secondo quanto riportato sul sito del Governo, per prevenire la diffusione del contagio, tutte le manifestazioni locali a base commerciale o di natura fieristica che vengono organizzate al di fuori delle attività consuete in spazi dedicati e con caratteristiche di mercato sono assimilabili alle fiere e dunque non si possono svolgere.

Non c’è alcuna differenziazione a partire dal “colore” della regione: i mercatini di Natale saranno vietati in tutte le aree del paese, siano esse gialle, arancioni o rosse.

L’escamotage di separare le bancarelle, che costituiscono comunque iniziativa commerciale straordinaria, basterà a evitare che l’iniziativa venga assimilata a quelle espressamente vietate?

La normativa

Ecco alcuni stralci dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020: “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”

Anche le schede tecniche contenute nel decreto, che stabiliscono le regole parlano di soli eventi ordinari (quelli che di tengono tutto l’anno), e quindi escludono le iniziative straordinarie.

La Faq dal sito del Governo

Le uscite didattiche

Questo il contenuto dell’articolo del Decreto 3 dicembre che sospende le uscite didattiche su tutto il territorio nazionale.

Questo il comunicato del Comune riportato sia in screenshot dalla mail di Tursi sia come testo

A PALAZZO TURSI L’ALBERO NATALIZIO DI URBAN ART DONATO AL COMUNE DALL’ASSOCIAZIONE GENERAZIONE ABILE

Le decorazioni sono state realizzate e allestite dai bambini della scuola elementare Giano Grillo

[…] Ad occuparsi delle decorazioni e dell’addobbo sono stati i bambini della scuola elementare Giano Grillo utilizzando 120 palline realizzate con materiale di scarto e lavorate a mano con l’aiuto dei loro insegnanti.

Alla presentazione di questo pomeriggio (ieri per chi legge) erano presenti l’assessore al commercio, artigianato, grandi eventi e centro storico Paola Bordilli e l’ideatrice Paola Gambale. Il progetto è sostenuto dalla Direzione Sviluppo del Commercio del Comune di Genova nell’ambito della promozione di azioni di arricchimento e di innovazione per il territorio.

L’iniziativa è configurabile come uscita didattica o comunque un’uscita scolastica di gruppo? E, se così non è, cosa è?

Sotto: le foto inviate dallo stesso Comune (noi abbiamo coperto i visi dei bambini come ci sembrava doveroso fare)

Non siamo certo noi a poter giudicare la legittimità delle iniziative dell’assessore Bordilli. Abbiamo semplicemente voluto scorrere la normativa e leggerla insieme ai lettori. Ci piacerebbe che ci dicessero cosa ne pensano nei commenti sui social.

Qui potete scaricare il testo del decreto di cui sopra abbiamo riportato alcuni stralci.

Abbiamo chiesto alle 10:40 di stamattina un commento all’assessore Bordilli, che per ora non ci ha ancora risposto. Ci impegnamo ad aggiungerlo nel caso ci pervenisse o a dare conto di un’eventuale mancata risposta.

