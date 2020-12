Entro l’estate via ai lavori per il recupero dell’Hennebique

Negli ex silos granari social housing per studenti, micro-appartamenti, hotel e servizi croceristici

Con la firma di oggi tra Vitali e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è più vicina la rinascita dell’Hennebique. Lo storico silos granario del porto diventerà uno spazio misto con social housing per studenti, micro-appartamenti, hotel e servizi croceristici. La parte restante avrà destinazione commerciale. Cento milioni di euro di investimento, i cantieri dureranno tra i 12 e i 15 mesi.





“La firma di oggi è un grande esempio di coordinamento che ci porterà ad un grande risultato – ha detto il Sindaco Marco Bucci -. Abbiamo finalmente messo in moto un processo che sblocca una questione irrisolta da molti anni e adesso iniziamo a vederne i primi frutti. L’ex silos granario del porto è la struttura che si vede di più dal mare, la vedranno molte persone tra passeggeri dei traghetti e croceristi. Non si tratta quindi solo di un’operazione urbanistica, ma anche di immagine: sarà un biglietto da visita per la città. Il progetto di Hennebique ridisegnerà un’altra parte importante del nostro fronte mare, contribuendo così anche allo sviluppo turistico di Genova”.





“Siamo molto soddisfatti di quello che sta accadendo, da molti punti di vista – ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti -. Il recupero del silos Hennebique era un obiettivo strategico della mia amministrazione, del Comune di Genova, dell’Autorità Portale: siamo riusciti a mettere in campo un’uniformità di intenti che è diventata il metodo di lavoro in questa città. Oggi un altro passo è stata fatto, ora siamo nella condizione di chiudere il progetto e passare alla conferenza dei servizi per poi partire con i lavori, ci auguriamo entro l’estate. Si tratta di un’operazione che si colloca in un’area di rigenerazione urbana dove vi è una potente sinergia tra Stazione Marittima, Autorità Portuale e i molti investimenti sui moli per potenziare le capacità crocieristiche di Genova e consolidare la vocazione al trafficopasseggeri della città, un settore non secondario rispetto al traffico contenitori. Direi un’operazione vincente da molti punti di vista, che avviene in un momento particolare e offre alla città un segnale positivo dal punto di vista urbanistico, ma anche degli investimenti”.

Stanno entrando nel vivo i progetti volti a riqualificare le aree di contatto più pregiate tra porto e città, Hennebique e Waterfront – ha detto il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Paolo Emilio Signorini -. Con la firma di oggi si definiscono contrattualmente gli impegni reciproci tra Autorità di sistema e concessionario. In questi mesi sono stati affinati sia lo studio di fattibilità, con il nuovo terminal marittimo, sia il piano economico finanziario volto a garantire la sostenibilità dell'opera".

“La rifunzionalizzazione di Hennebique – ha spiegato managing director Cristian Vitali – è un progetto di grande respiro, al passo coi tempi, che contribuisce a dare lustro ad una città che immagina, progetta e agisce guardando al futuro. Siamo orgogliosi di essere parte di questo importante passaggio per la città di Genova, della quale ci sentiamo già parte”.

