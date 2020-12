Ansaldi: «Rt calato a 0,68». Cresce l’età media dei nuovi casi e questo determina aumento delle ospedalizzazioni

Gratarola: <Calano in modo netto e costante anche i pazienti in terapia intensiva, con un andamento più lento a causa della complessità dei casi>

<Anche questa settimana si conferma l’andamento simile alle settimane precedenti, con una diminuzione dell’incidenza, pari a 1/3 in meno rispetto alla settimana precedente – dice Filippo Ansaldi, responsabile Prevenzione Alisa -. Oggi è arrivato il report nº 30 del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità: il dato sulla qualità è confortante, l’Rt medio della Liguria è a 0,68 , notevolmente diminuito rispetto al picco di novembre, quando viaggiavamo su valori intorno a 1,7>, cioè tre volte tanto quelli attuali.

<Osserviamo una situazione costante di accessi ospedalieri negli ultimi 15 giorni: questo è determinato dall’aumento dell’età media dei nuovi casi, registrato negli ultimi due mesi – prosegue Ansaldi -. Questo determina una maggiore necessità di ospedalizzazione e una maggiore difficoltà ad effettuare le dimissioni>.









<Anche questa settimana abbiamo registrato un progressivo calo nei Pronto soccorso liguri dove il numero di passaggi è relativamente basso con un numero di pazienti Covid molto contenuto – spiega Angelo Gratarola, responsabile Dipartimento interaziendale regionale dell’Emergenza – Urgenza -. Calano in modo netto e costante anche i pazienti in terapia intensiva, con un andamento più lento a causa della complessità dei casi. Mano a mano che vengono liberati i letti destinati ai pazienti Covid, tutti gli ospedali attuano un piano di riconversione, anche nelle terapie intensive, per poter gestire i malati non Covid. In particolare al San Martino è in atto un piano di recupero dell’attività chirurgica, soprattutto di tipo oncologico. Con un piano straordinario di abbattimento delle liste attesa cerchiamo di recuperare l’attività ordinaria che aveva necessariamente rallentato durante il picco pandemico di novembre>.

