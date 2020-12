Parte da Genova il portale nazionale di Confcommercio Salute

La piattaforma amplia i suoi orizzonti su tutto il fronte nazionale, con un’area dedicata a supporto di aziende e professionisti, news e contenuti multimediali per informare e tutelare le famiglie fragili, interviste con esperti e approfondimenti

Confcommerciosalute.it, la nuova sfida di Confcommercio Salute, Sanità e Cura: uno spazio per orientare, informare e supportare operatori di settore e cittadinanza

Un nuovo progetto digitale per rispondere sempre di più alle esigenze del presente, guardando e provando a tracciare insieme il futuro. Confcommercio Salute, Sanità e Cura amplia i contenuti del proprio sito web, confcommerciosalute.it, rinnovato nella veste grafica, con un triplice obiettivo: raccontare meglio le ampie sfere della salute, sanità e cura sul fronte nazionale, restare al fianco delle famiglie fragili e e degli operatori del settore e andare oltre il semplice monitoraggio del territorio.

Questa la nuova sfida del portale targato Confcommercio, nato nel 2019 a seguito di un importante percorso sinergico tra imprese locali del settore sanitario e socio-sanitario. Un progetto nato in Liguria, grazie al supporto del presidente di Confcommercio Genova Paolo Odone, ma che sin da subito ha avvertito la necessità di allargare la propria discussione a tutto il territorio nazionale, coinvolgendo professionalità di diversi settori e rispondendo in modo chiaro alle domande della cittadinanza. Volontà che si fa esigenza, in parallelo all’emergenza Coronavirus.

Il tutto si traduce oggi in un portale web completamente rinnovato, dall’interfaccia intuitiva, arricchita da nuove sezioni e funzionalità.

Da un lato un’importante area di servizio alle aziende e agli operatori di settore, per fornire supporto e orientamento su temi specifici e necessità di tutti i giorni, utili a rendere il portale una vera e propria “bussola” a disposizione degli associati di Confcommercio.

Dall’altro l’attività di informazione, con lo sviluppo di differenti contenuti: news e approfondimenti legati all’attualità per orientare e far chiarezza sui molti aspetti normativi legati alle necessità dei soggetti fragili; il format d’approfondimento di Salute in Rete: videointerviste in dialogo con esperti su tematiche specifiche delle forme assistenziali; una sezione dedicata alle “Cover Stories”, in cui molteplici realtà si racconteranno fornendo ulteriori spunti di riflessione sul futuro dell’assistenza socio-sanitaria.

“Una grande famiglia come la nostra associazione di categoria – ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente nazionale Confcommercio – impegnata quotidianamente in prima linea al fianco di imprese e professionisti dei vari settori produttivi e non solo, non può che supportare e seguire con grande entusiasmo il percorso portato avanti da Confcommercio Salute, Sanità e Cura. Una realtà che ha mostrato da subito grande attenzione per le attività di supporto, informazione e interlocuzione con famiglie e cittadini fragili, alimentando in parallelo un capillare e fruttuoso rapporto con le istituzioni, sia a livello locale che nazionale”.

“Crediamo che proprio oggi, in un momento difficile – ha aggiunto Luca Pallavicini, presidente Confcommercio Salute, Sanità e Cura – la volontà di ampliare l’offerta di informazione sui concetti chiave di Salute, Sanità e Cura, possa testimoniare nuovamente la forza e le solide basi su cui stiamo lavorando da tempo. Il portale confcommerciosalute.it sarà utile bussola per gli associati ma anche per interlocutori molteplici, per chiunque abbia la necessità di ottenere risposte su temi sensibili che riguardano l’attualità e le nuove sfide che l’ampia realtà del socio-sanitario vuole e deve porsi: dalle delicate sfere della disabilità, della psichiatria e delle dipendenze ai temi cruciali e ampi della cura e dell’assistenza sanitaria”.

Una nuova proposta che ha anche il lodevole obiettivo di tentare di andare a colmare un vuoto creatosi, soprattutto negli ultimi mesi, a livello nazionale. In questo senso mettere a sistema e informare correttamente la cittadinanza, dialogare con la società e le istituzioni in modo efficace e trasparente, aggregare aziende e saper rispondere al meglio alle esigenze di famiglie e persone in condizione di fragilità rappresenterà la risposta che tutta Confcommercio, con orgoglio, vuole dare a sé e al Paese.

