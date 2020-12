Covid: 128 positivi su 1.382 test (9,2%), 510 guariti e 23 decessi

Terapie intensive stabili, una persona ricoverata in meno a bilancio tra ingressi, morti e dimissioni

2.482 i test in totale, di cui 1.382 a testati per la prima volta per verificare l’eventuale contagio e 1.100 a persone già riconosciute positive in passato per verificare la guarigione.

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 4

SAVONA (Asl 2): 3

GENOVA: 108, di cui:

· Asl 3: 90

· Asl 4: 18

LA SPEZIA (Asl 5): 7

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 6





