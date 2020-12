Anche a Recco l’ambulatorio Asl3 per i tamponi rapidi

Il servizio nasce dalla collaborazione tra Asl3, nove Medici di Medicina Generale di Recco e Camogli, Comune di Recco e P.A. Croce Verde di Recco

Continuano le aperture di ambulatori integrati Asl3 sul territorio. A Recco, dopo le prove generali di questa mattina, viene attivato da mercoledì 9 dicembre un nuovo punto per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi, in modalità pedonale, presso la P.A. Croce Verde di Recco in Via Milite Ignoto 17.

A partire da mercoledì dunque i tamponi antigenici rapidi (TAR) saranno effettuati tutte le mattine dalle 9 alle 12 attraverso la prenotazione del Medico di Medicina Generale.

L’attività si affianca all’Ambulatorio Asl3 aperto il 6 novembre presso l’ex Ospedale Sant’Antonio di Recco. Quest’ultimo in accesso diretto pedonale dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Per consultare la mappa territoriale degli altri punti per l’effettuazione tamponi di Asl3: http://www.asl3.liguria.it/coronavirus/speciale-tamponi/sedi-asl3-per-i-tamponi.html

