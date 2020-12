Tursi, bocciato l’ordine dei giorno di Crivello sui trasporti. Scambio di accuse con l’assessore Campora

Bocciato dalla maggiornanza l’odg della Lista Crivello sul prolungamento della linea della metropolitana Brin Canepari e sul progetto della linea merci Porto Vecchio-Campasso-Bivio Fegino (linea dei Giovi). Il gruppo che fa capo all’ex assessore ai Lavori pubblici: <Respinte richieste basilari per il territorio e promesse disattese>. Risponde l’assessore Campora: <Polemiche inutili e poco edificanti. Ribadisco che vogliamo proseguire nel solco tracciato, lavorare, eseguire le opere e ascoltare i cittadini>

L’ordine del giorno intendeva impegnare il Sindaco e la giunta <a intervenire affinché venga presentato entro il 10 dicembre 2020 il progetto e le interferenze della linea merci porto vecchio – Campasso – Bivio Fegino (linea dei Giovi); a prevedere la Verifica dell’Impatto Ambientale (VIA) della linea merci porto vecchio nella tratta Campasso – Bivio Fegino; a prevedere un intervento unico di insonorizzazione con galleria fonoassorbente comprendente la linea merci e metropolitana; a convocare un Assemblea pubblica (nel rispetto delle norme Covid) con la partecipazione delle Aziende impegnate nelle due opere; a prevedere la presenza in alberghi pagati dal Comune, delle famiglie coinvolte dai singoli momenti di intervento invasivo della cantierizzazione; a verificare l’utilizzo di aule alternative per le scolaresche a contatto con la cantierizzazione; a prevedere l’esproprio di tutte le famiglie del Civico 4 e 2 di via Ariosto, in aggiunta a quanto già comunicato, con riconoscimento del valore catastale e del Pris; a definire l’accesso al cantiere da via W. Fillak; a progettare e finanziare interventi di riqualificazione urbana nel quartiere di Certosa in accordo con il Municipio e le Associazioni presenti; a finanziare la riqualificazione di Piazza Palli (ex area FILLEA) ridisegnando un nuovo parcheggio almeno come l’attuale, con capolinea autobus; a prevedere l’utilizzo dell’area dell’ex Officina D.L. delle Ferrovie con accesso da Piazza Facchini come parcheggio del territorio; al mantenimento del parcheggio di via della Pietra su area F.S.; a individuare congiuntamente al Municipio e agli operatori, le attività commerciali ed associative o di privati cittadini direttamente coinvolti dai disagi dei cantieri, al fine di riconoscere una tassazione ridotta e sgravi fiscali per il periodo della cantierizzazione; a rendere ampia informazione a tutti i cittadini esposti alla attività di cantiere e ai residenti a contatto con le due reti infrastrutturali in esercizio, le indennità a cui hanno diritto per legge; a prevedere che i nuovi mezzi della metropolitana siano dotati di ruote insonorizzate e assorbimento di vibrazioni; a predisporre la progettazione per il proseguimento della metropolitana Brin – Canepari – Piazza Pallavicini con l’acquisizione delle risorse, anche attraverso il Recovery Fund; a prevedere che tutte le informazioni vengano inserite nel sito del Comune e definiti momenti di aggiornamento alla cittadinanza: a relazionare in apposita Commissione Consiliare sui due progetti, per capire quali siano le modalità previste per cercare di rispettare al livello più alto possibile le condizioni di vita, salute e sicurezza previste in fase di cantierizzazione e di esercizio, sapendo di essere in presenza di un territorio già martoriato per la caduta del ponte Morandi e la crisi sanitaria prodotta dal Covid-19; a reperire, anche attraverso il recovery fund o finanziamenti del Governo, i finanziamenti per il prolungamento della Metropolitana, Brin – Canepari – piazza Pallavicini>.

È stato respinto dalla maggioranza con 18 voti contro (Lega Salvini Premier, Cambiamo, Vince Genova, Fratelli d’Italia, Forza Italia) e 12 voti a favore (Pd, Movimento 5 Stelle, Lista Crivello, Paolo Putti di Chiamami Genova, Italia Viva)

<Durante l’assemblea pubblica tenutasi a Certosa, con la partecipazione della giunta, sono state date ampie rassicurazioni ai cittadini sul loro ascolto e il recepimento delle problematiche sollevate. Oggi a fronte di un ordine del giorno da noi presentato sul tema, che riprendeva una serie di problematiche necessarie per dare risposte ai cittadini – dicono alla Lista Crivello -, i gruppi di maggioranza in Consiglio comunale hanno votato contro. Vengono quindi respinte le richieste assolutamente basilari per il territorio, negando anche la convocazione di una assemblea pubblica, che l’Amministrazione si era impegnata a convocare nel mese di settembre. Questo è il vero volto della Amministrazione, promesse senza fatti concreti, preferendo nascondere la verità e i progetti alla cittadinanza interessata>.

<L’amministrazione comunale – risponde l’assessore ai Trasporti Matteo Campora – non si è mai negata al confronto con la cittadinanza. Al contrario, si è già svolta, nel luglio scorso, un’assemblea pubblica, e presto ne verrà organizzata un’altra. Inoltre è già stata fissata una commissione consiliare in Comune il 13 gennaio, non prima perché siamo in attesa del procedimento autorizzativo da parte della Regione, che si concluderà entro la metà di dicembre. La conferenza dei servizi chiuderà l’iter progettuale, che ha già recepito una serie di osservazioni sugli aspetti ambientali, poi ci sarà la commissione consiliare. Oltre a ciò, il Comune organizzerà un incontro pubblico rivolto ai cittadini, al fine di affrontare tutti i temi legati alla cantierizzazione. In quell’occasione saranno presenti anche referenti dell’azienda che si occuperà dei lavori, che è già stata individuata, e ci sarà un confronto con i cittadini per concordare le modifiche alla viabilità e le misure di mitigazione dell’impatto dei cantieri. Dopo l’assemblea pubblica di luglio, in ogni caso il dialogo con i cittadini non si è mai arrestato: in questi mesi ci sono arrivate le loro richieste e siamo al lavoro, per quanto possibile, per soddisfarle. Ad esempio stiamo verificando, dal punto di vista tecnico, la possibilità di allargare la platea dei soggetti espropriati. Il Comune è anche in contatto costante con il Municipio V Valpolcevera e abbiamo partecipato alle commissioni convocate sul tema. La gestione del cantiere e tutti i passaggi di questa grande opera che arricchirà enormemente il sistema dei trasporti cittadino verranno condivisi nelle sedi istituzionali ma anche nel dialogo costante con la cittadinanza. Dispiace constatare che si colga ogni occasione per creare polemiche inutili e poco edificanti, forse crea fastidio il nostro attivismo e la nostra concretezza, in ogni caso ribadisco che vogliamo proseguire nel solco tracciato, lavorare, eseguire le opere e ascoltare i cittadini>.

