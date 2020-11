Pontedecimo, detenuto aggredisce le guardie. Una infilzata in uno zigomo con una penna

Lo rende noto UilPa Polizia penitenziaria. L’uomo, con fine pena 2022, è sottoposto a regime di sorveglianza a vista per reati di resistenza e violenza. Il sindacato: <Siamo consapevoli che il nostro mestiere comporta rischi di questo tipo, però una cosa sono eventi eccezionali, altra cosa è l’allarmante regolarità con la quale questi si ripetono>

È successo nel carcere di Pontedecimo ieri, poco dopo le 14, presso il piano terra del reparto maschile. Un detenuto originario della Guinea con fine pena 2022, sottoposto a regime di sorveglianza a vista, con condanne per reati di resistenza e violenza, durante la discesa al passeggio ha aggredito brutalmente 4 poliziotti penitenziari , impegnati nelle operazioni di controllo. Il detenuto, da poco dimesso dall’ospedale San Martino dove era stato ricoverato per aver ingerito detersivo, non nuovo ad episodi di violenza anche dentro il penitenziario, ha colpito senza motivo con penna un agente a uno zigomo. Solo per pochi millimetri il colpo non è attivato nell’occhio. L’uomo è stato soccorso e salvato dai colleghi, accorsi immediatamente. Tre di loro sono rimasti feriti.

Il detenuto è stato bloccato e disarmato e riportato alla normalità. Le guardie carcerarie sono state medicate in infermeria e quindi trasportate al pronto soccorso dove hanno ricevuto prognosi tra i 6 e gli 8 giorni.

<All’Amministrazione Penitenziaria – dice Fabio Pagani, segretario UilPa -chiediamo di adottare tutte le iniziative, già previste dalla normativa vigente, al fine di salvaguardare l’incolumità del personale. Al ministro della Giustizia chiediamo di intercedere nei confronti del DAP affinchè questo avvenga il prima possibile>.

