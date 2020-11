Meteo Limet: sole in attesa del calo della temperatura con incremento della nuvolosità

Situazione: Lunedì con tempo stabile stante una temporanea ripresa barica sull’Europa centro-occidentale. Da martedì aria più fredda tenderà a scivolare verso sud, con la nostra regione che vedrà un incremento della nuvolosità, in un contesto più freddo.

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: lunedì 30 novembre 2020

Avvisi: Ancora venti tesi settentrionali, al mattino localmente forti sul settore centrale.

Cielo e Fenomeni: Giornata assolata lungo le coste, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Foschie tra genovese e savonese. Addensamenti di tipo basso interesseranno invece i versanti padani (gaigo sulle dorsali appenniniche, nebbie sulle pianure), in particolare quelli del settore centro-occidentale, in parziale diradamento in giornata.

Venti: Moderati settentrionali. A tratti forti sul settore centrale in mattinata, in parziale attenuazione in giornata.

Mari: Stirato o mosso sotto-costa, molto mosso invece a largo.

Temperature: Sui litorali tra Genovesato e Savonese clima più freddo rispetto i restanti settori costieri, ma con temperature pressoché stazionarie. In calo invece le massime sul levante ed Imperiese, ma pur sempre con valori leggermente più miti rispetto il settore centrale.

Costa: min +6/11°C, max +12/16°C

Interno: min 0/+8°C, max +5/11°C

