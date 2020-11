Quezzi alta, scarifica della strada senza spostare i bidoni Amiu

La denuncia (con video) viene da Anna Maria Scotto, fondatrice del gruppo Facebook “Genova contro il degrado”

Il video mostra chiaramente come la macchina che effettua il lavoro sul vecchio asfalto abbia saltato a piè pari aree dei cassonetti e alcuni posteggi dove erano fermi i veicoli. Perché? È normale che sia così? Non si rischiano, poi, asfaltature a toppe? Anna Maria Scotto ha contattato gli assessori Pietro Piciocchi (Aster) e Matteo Campora (Amiu) che, spiega, hanno segnalato ad Aster e stanno organizzando per domani un sopralluogo sul posto per verificare quanto è successo. Dovrebbe partecipare anche un rappresentante del Municipio.

