Entrano in un parco di notte per festeggiare un compleanno.

Ieri sera mi poliziotti delle volanti del U.P.G. hanno denunciato quattro ragazzi di età compresa tra i 20 e i 17 anni, tre genovesi e un albanese, per occupazione abusiva di edifici o terreni pubblici in concorso

I poliziotti, intervenuti grazie alla segnalazione di alcuni residenti che avevano visto delle torce all’interno dei Giardini del Parco Villa Gambaro chiuso a quell’ora, una volta entrati hanno trovato sei ragazzi che alla vista delle divise hanno tentato di scappare. Quattro di loro sono stati immediatamente raggiunti e fermati. Hanno poi dichiarato di essere lì per festeggiare il compleanno di uno di loro che avrebbe compiuto 19 anni. Versione confermata dalla presenza di alcune bottiglie di birra a terra. Oltre alla denuncia in stato di libertà, sono stati sanzionati per l’inosservanza della normativa anti covid in quanto si trovavano in strada oltre le 21.00 senza nessuna giustificazione valida.

