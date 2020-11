Cinque persone denunciate dalla Polizia per il mancato rispetto del coprifuoco Covid

Due un piazza Martinez e tre in via San Lorenzo. Due erano addirittura fuori dal loro comune di residenza

In Piazza Martinez, alle 23:15, I poliziotti del Commissariato San Fruttuoso hanno segnalato due tunisini di 36 e 38 anni poiché sono stati sorpresi in piazza Martinez alle 23:15 senza alcuna giustificazione valida. I due, infatti, hanno dichiarato che stavano rincasando dopo essere stati ad una festa a casa di amici.

In via Prè alle 15:50 i poliziotti del Commissariato Prè hanno sanzionato un marocchino 30enne ed un pakistano 26enne poiché si trovavano fuori dal proprio comune di residenza, Serravalle Scrivia. È stata sanzionata inoltre una rumena 37enne per inosservanza della normativa anti-covid in quanto passeggiava in via San Lorenzo alle 22 senza alcun giustificato motivo.

