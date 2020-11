Abbandona rifiuti a Cornigliano, la Polizia locale lo sanziona per 3.500 euro – VIDEO

Individuato grazie alla telecamera che sorveglia via Bertolotti, collegata a un tablet monitorato H24 dagli agenti del 6º distretto. È stato anche costretto a rimuovere tutti gli ingombranti

La Polizia locale del 6º Distretto territoriale ha individuato il responsabile di ripetuti abbandoni di ingombranti in via Bertolotti, a Cornigliano. Con l’ausilio del tablet collegato alla telecamera presente sul posto, la pattuglie serali del distretto hanno monitorato il sito senza soluzione di continuità per 3 giorni. Il secondo giorno hanno individuato l’uomo responsabile dello scarico abusivo, ma sono riusciti ad arrivare solo quando aveva già terminato di scaricare e si era allontanato. Il terzo giorno sono riusciti a fermarlo e hanno proceduto alle contestazioni per tutte le violazioni commesse e rilevate dalle telecamere. Le sanzioni sono relative al ripetuto mancato rispetto del Testo unico dell’Ambiente (in particolare, l’abbandono di bombole del gas esauste), del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, ma anche delle norme per la prevenzione del Covid: gli abbandoni sono, infatti, avvenuti in orari serali in cui è vietato uscire senza un valido motivo. L’ultima sera, il responsabile ha rimosso tutti gli ingombranti. Gli è stato intimato di portare in visione alla Polizia locale la ricevuta del conferimento all’isola ecologica

Mi piace: Mi piace Caricamento...