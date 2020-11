Bucci: «Nel fine settimana ordinanza in vigore e più controlli»

Più controlli anche nelle vie dello shopping. Il Sindaco: <Non c’è alcun problema, potete andare in via XX, nel centro storico, in tutta la città, ma bisogna rispettare le regole>

<Dobbiamo essere ancora più rigorosi nel rispettare le norme – ha detto il primo cittadino -. Non possiamo permetterci il lusso o la sfortuna di dover ritornare alla curva che aumenta. Per cui, proprio ora che la curva sta diminuendo, noi dobbiamo assolutamente rispettare le precauzioni. Il che vuol dire: assolutamente tutti quanti mettersi la mascherina nei luoghi pubblici al coperto e sempre all’esterno. Vuole dire rispettare le distanze e non fare assembramenti e vuole dire igienizzarsi le mani. Queste norme sono importanti. Per il prossimo weekend, lo anticipo, rientrerà in vigore l’ordinanza dello scorso fine settimana e aumenteranno i controlli anche nelle zone di maggiore affollamento per lo shopping. Non c’è alcun problema, potete andare in via XX, nel centro storico, in tutta la città, ma bisogna rispettare le regole>.

