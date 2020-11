Tunnel di Brignole, cadono calcinacci. Chiuso dalla Polizia locale

Si tratta del passaggio pedonale tra piazza Raggi e piazza Verdi, che sbuca da Borgo incrociati proprio accanto alla stazione Brignole

La Polizia locale del 3º distretto territoriale è dovuta intervenire per chiudere per motivi di incolumità pubblica il tunnel pedonale dal cui soffitto si sono staccati alcuni calcinacci. Sul posto arriveranno i tecnici per valutare la situazione e studiare i provvedimenti del caso e, se possibile, consentire la riapertura che sarà effettuata solo se non saranno riscontrati problemi di staticità e dopo che saranno rimossi i pezzi di intonaco ancora pericolanti.







Mi piace: Mi piace Caricamento...