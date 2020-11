I carruggi da degrado a risorsa/1 PROGETTI URBANI. Si parte (anche) dal recupero delle mura

137 milioni destinati dall’Amministrazione comunale alla città vecchia: il passaggio dalle parole ai fatti passa per un progetto che è già in massima parte assemblato, metterà in campo fondi per 137 milioni di euro. Tra i progetti il recupero delle mura, di edifici dell’ex Ghetto. Bonus facciate per i privati. Diradamenti minimi (non come si intendeva nei decenni scorsi) di porzioni di edificio per creare piazzette vivibili. Restauro per la Torre Grimaldina di Palazzo Ducale e ripristino e adeguamento dei bagni pubblici



Sono già un’ottantina le proposte dei cittadini per il nome da dare al progetto

Sono chiamate a collaborare le associazioni del territorio, che saranno coinvolte in gran numero, oltre all’Urban Center, all’Università, a società pubbliche (Amiu e Spim) e private, a professionisti, a quasi tutti gli assessorati comunali e a parecchie direzioni.

L’Amministrazione comunale punta a <recupero e valorizzazione del luogo storico e simbolico della città, caratterizzato da una commistione di residenze, attività commerciali, terziarie, professionali, culturali, turistiche e servizi, che si vuole rigenerare, recuperare, rivitalizzare e valorizzare restituendogli la sua storica centralità>.

Il piano muoverà dai margini verso il mare e mira alla generazione di nuova economia e di un nuovo tessuto sociale passando per il recupero del patrimonio abitativo di proprietà “pubblica”, sul recupero di manufatti strategici volti alla creazione di una serie di poli “attrattivi” per la città storica, attraverso il recupero e valorizzazione dei percorsi ed il conseguente miglioramento dell’immagine complessiva ed attraverso azioni di sviluppo svincolate alla crescita urbana, ma rivolte alla valorizzazione del patrimonio genetico della città: bellezza, turismo e qualità della vita.

Il piano integrato si sviluppa attraverso l’individuazione ed attuazione di 10 piani operativi di settore che riguardano:

Progetti Urbani

Manutenzione e Innovazione tecnologica

Interventi socio-educativi

Piano Commercio

Nuova Illuminazione Pubblica

Progetti Sicurezza

Piano Pulizia

Mobilità e Accessibilità intelligenti

Turismo – Tempo Libero

La “Movida” che vogliamo

Li analizzeremo tutti punto per punto in articoli diversi.

PROGETTI URBANI

Fondi destinati: 36.070.200 €

Riqualificazione e recupero dei margini e delle mura storiche: mura della Marina, mura delle Grazie e mura di Malapaga.

Progetto “Umbre de Muri”: rigenerazione di 11 piazze all’interno del Centro Storico nelle zone più problematiche (con nuova illuminazione pubblica).

Riqualificazione ex Oratorio San Tommaso in spazio multifunzionale ed aperto alla città.

Progetto recupero edilizio e sociale “Quadrilatero ex Ghetto ebraico” compresa piazza Santa Sabina.

Progetto recupero edilizio e sociale zona di via Prè e vie limitrofe.

Riqualificazione piazza Mercanzia, piazza Caricamento e fronte via Gramsci.

Concessione immobili confiscati alla mafia a Canone Zero a favore di associazioni culturali o no profit.

Agevolazioni giovani coppie e single a risiedere in Centro Storico grazie ad affitti calmierati.

Realizzazione albergo diffuso, attraverso la trasformazione di appartamenti comunali sfitti.

Creazione studentato diffuso in alloggi di proprietà comunale.

Recupero diffuso di immobili abbandonati per insediamento nuove funzioni attrattive (zone: Prè, Molo, Maddalena)

Misure speciali per eventuali demolizioni finalizzate a creare piccole piazze all’interno del tessuto storico (condiviso con Manutenzioni e Innovazione tecnologica).

Ogni intervento fisico previsto verrà realizzato previo confronto e approfondimento con l’Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche.

Quasi tutti gli interventi hanno anche una funzione sociale.

Non si parla di diradamento come lo si intendeva tra gli anni ’80 e il Duemila, ma dell’abbattimento di piccole porzioni di edifici, chiaramente non vincolati, a volte strutture costruite dopo i bombardamenti a riempire i vuoti. Non saranno demoliti nemmeno i civici 12 e 14 di via Pré, in condizioni di rudere da ormai molti anni. Vi troveranno posto residenze per il 65% dei volumi e negozi al piano strada (11%).

Il recupero dell’ex Ghetto ebraico, passa dal recupero del palazzo dei Rolli Marc’Aurelio Rebuffo, oggi sede della Facoltà di Lingue, in gran parte impalcato e in parte inagibile.

Il progetto generale per l’ex Ghetto prevede il rifacimento di piazza Santa Sabina interventi in piazza Don Gallo, arredo urbano, verde pubblico, studio sull’illuminazione e workspace per studenti. Nei locali dell’Università (compreso l’oratorio di San Tommaso che diventerà uno spazio multifunzione aperto alla città) troveranno posto ristorante, caffetteria, libreria, lavanderia, aule studio, aula conferenze, nuovo ingresso dell’Università, laboratorio creativo.

MANUTENZIONI e innovazione tecnologica

Fondi destinati: Investimento: 32.647.000 euro

Saranno individuati edifici strategici di proprietà comunale e privata che richiedano interventi di adeguamento, miglioramento delle condizioni complessive, dell’accessibilità, efficientamento energetico e di sicurezza. Nel breve periodo sarà dato sostegno all’incentivo del Bonus Facciate per avviare il recupero entro il 2020.

Previsti

Interventi di manutenzione edifici pubblici e scolastici.

Interventi di adeguamento e manutenzione dei Musei.

Manutenzione delle pavimentazioni e dell’accessibilità del Centro Storico.

Misure speciali per eventuali demolizioni finalizzate a creare piccole piazze all’interno del tessuto storico (condiviso con Piano Progetti Urbani).

Restauro torre Palazzo Ducale.

Adeguamento rete di raccolta acque nere e bianche, convergenti al depuratore della Darsena.

Ripristino e adeguamento bagni pubblici.

Portale internet osservatorio Centro Storico.

Programma fibra ottica in tutto il Centro Storico.

Sostegno ai privati per l’accesso all’agevolazione del Bonus facciate.

Gli altri capitoli del progetto in successivi articoli.





