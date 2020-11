Voto di scambio con aggravante mafiosa, Praticò chiede di patteggiare

Indagato insieme al consigliere regionale Alessio Saso (che non ha chiesto il procedimento speciale volto a chiudere senza giudizio la vicenda penale), l’ex consigliere comunale comparirà domani davanti al gip. Ha chiesto l’accordo per una condanna a un anno e 4 mesi

I fatti risalgono al 2010: Praticò e Saso, secondo l’accusa (i pm prima Alberto Lari e poi Marco Zocco), avrebbero incontrato il boss della ‘ndrangheta Mimmo Gangemi. I due politici candidati in Regione per il Pdl erano stati indagati nell’ambito della ben più vasta inchiesta “Maglio 3” che ha portato alla condanna di 9 persone. Nell’ottobre 2018 la Corte d’appello ha condanna i 9 ‘ndranghetisti affiliati ai Locali di Genova, Ventimiglia e Lavagna: una condanna storica che ha riconosciuto per la prima volta l’esistenza della ‘ndrangheta a Genova.

Le posizioni di Saso e Praticò erano state stralciate, ma è rimasta in piedi l’inchiesta per voto di scambio con alcuni di quei soggetti.



