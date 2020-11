Covid, cala la percentuale dei positivi tra i testati. 20 morti

6 persone in più in terapia intensiva, ma 16 ricoverati in meno

Sono 685 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 2.198 tamponi a nuovi testati (altri 3.472 sono stati effettuati su persone già positive per provarne la guarigione, per un totale di 5.670 nelle ultime 24 ore). Il 31% dopo giorni in cui la percentuale era sopra (in qualche caso anche abbondantemente) al 40%

L’Rt risulta realmente calato secondo il report dell’Istituto superiore di Sanità (è sceso da 1,54 a 1,2) e sono diminuiti anche i focolai, ma risulta peggiorata la situazione delle ospedalizzazioni. Nella settimana tra il 26 ottobre e il 1 novembre i posti di terapia occupati da pazienti Covid in Liguria erano il 25% mentre quelli di media e bassa intensità il 49%. Le soglie di guardia sono fissate, rispettivamente, al 30% e 40%. Nella settimana tra il 1º e il 7 novembre le percentuali sono salite, sempre rispettivamente, al 40% e 70%.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi odierni:

• ASL 1: 83

7 contatto di caso confermato

76 attività screening

• ASL 2: 25

6 contatto caso confermato

17 attività screening

2 settore sociosanitario

• ASL 3: 526

98 contatto caso confermato

421 attività screening

7 settore sociosanitario

• ASL 4: 12

12 Attività screening

• ASL 5: 39

14 contatto caso confermato

25 attività screening







