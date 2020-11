La CRI di Voltri per la colletta alimentare dopo l’aumento delle richieste di aiuto

Ecco cosa è stato raccolto. Tutto è stato convogliato alle associazioni del territorio che consegneranno gli alimenti alle persone bisognose che assistono

Ieri i volontari del Comitato della Croce Rossa di Voltri sono stati impegnati nella colletta alimentare per tutelare i più vulnerabili, dopo un incremento delle richieste di pacchi alimentari.

<Ringraziamo i supermercati Supergulliver e Sogegross per averci ospitato e permesso di effettuare la nostra raccolta – dicono alla Cri -. In ultimo, ma non per importanza, vogliamo dire un grande “grazie” per la generosità della popolazione che ha fatto di questa raccolta un successo!>.



Con l’aiuto dei cittadini sono stati raccolti:

6 Kg di merendine

44 Kg di biscotti

39 Kg di farina

23 lt di olio

38 Kg di riso

261 Kg di pasta

3,750 Kg di caffè

212 vasetti di omogeneizzati

85 scatole di legumi

119 lt di latte

125 scatole di pomodori

101 scatolette di tonno e carne

22 pezzi misto infanzia🍼

6 Kg di sale

11 pacchi di fette biscottate

Prodotti per la pulizia

