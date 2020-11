Cadono dallo scooter in piazza Pedegoli, soccorse e trasportate al San Martino

È successo proprio nel luogo del tragico incidente in cui ha perso la vita la sedicenne Gaia e altre due minori sono rimaste ferite. Le due donne sono state soccorse da un agente di Polizia locale che stava andando al lavoro e, poi, dal 118

È successo verso le 12:30 quando lo scooter su cui viaggiavano le due ragazze è scivolato su una macchia di gasolio sulla carreggiata. Proprio in quel momento passava, diretto al lavoro, un agente del reparto Pronto intervento della polizia locale che si è fermato a soccorrerle, ha chiamato i colleghi della zona e il 118 e ha messo in sicurezza l’area.

Ambulanze inviate dal 118 hanno trasportato le due ragazze al pronto soccorso dell’ospedale San martino, una in codice giallo (di media gravità) e una in codice verde.

