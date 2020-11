Assembramenti alcolici ad Albaro, interviene la Polizia di Stato: 7 sanzioni

I poliziotti delle Volanti e dei Commissariati Centro, Cornigliano e Pré hanno hanno comminato in totale 14 sanzioni tra cui quelle a italiani o stranieri non residenti a Genova che vagavano per la città

Ieri, durante l’espletamento dei servizi mirati al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni anti covid-19, i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. e dei Commissariati Centro, Cornigliano e Pré hanno elevato complessivamente 14 sanzioni. In particolare, alle 20:30 in via Eritrea, 7 giovani (ma non giovanissimi) di età compresa fra i 26 e 31 anni sono stati sanzionati poiché creavano un assembramento bevendo alcolici in strada. Alle 23 uno svizzero 55enne, segnalato da uno dei condomini di via Avio poiché molesto, è stato sanzionato per ubriachezza e per il mancato utilizzo della mascherina. Inoltre poco dopo la mezzanotte, sono stati sanzionati un calabrese 52enne ed un francese 61enne poiché sorpresi a vagare per la città senza alcuna giustificazione valida.

Mi piace: Mi piace Caricamento...