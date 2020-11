Da domani necessaria l’autocertificazione per spostarsi tra comuni o uscire la sera

Il modulo è necessario anche per muoversi dalle 22 alle 5, quando non è permesso uscire di casa se non per motivi di necessità. Ecco il modulo scaricabile e compilabile. L’obbligo scatta alla mezzanotte di oggi

<Con l’inserimento della Liguria in zona arancione non è più permesso spostarsi fra Comuni, se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute o necessità: in questi casi è necessario avere con sé il modulo di autodichiarazione, oltre a un documento di identità valido> ricorda la Regione.

A questo link è possibile scaricare l’autodichiarazione in formato PDF editabile

https://www.interno.gov.it/…/modello_autodichiarazione…

