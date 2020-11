Quei 5 morti su 21 sotto i 70 anni che fanno vacillare la teoria dei grandi anziani

La più giovane era una donna di 51 anni, nata nel 1969 e morta ieri. Ma non è un caso isolato. Altri due decessi registrati oggi e avvenuti nei giorni scorsi vedono vittima del virus due “under 60”, due uomini di 57 anni. Ci sono poi un uomo e una donna sotto i 70, di 67 e 68 anni. 4 i decessi tra i 70 e gli 80 anni (74, 75, 76, 79 anni). Ci sono poi 4 tra gli 80 e gli 85. Solo all’85 anno di età si entra nella fascia dei “grandi anziani” che sono solo 8 su 21.

I decessi sono avvenuti nei giorni scorsi. Ieri ne erano stati registrati solo due. Di oggi è stato registrato un solo decesso, gli altri che è verosimile ci siano saranno registrati domani o mercoledì: quelli di ieri vengono registrati oggi, quelli di oggi domani. Non ha senso ripetere, come fa qualcuno nel tentativo di farli sembrare di meno, che i morti non sono “di giornata”: non lo erano nemmeno ieri e quelli di ieri vengono registrati oggi. Oggi che sono morte almeno 3 persone che non avevano nemmeno ancora l’età della pensione.



Intendiamoci, la statistica dice che la mortalità nei grandi anziani è molto più alta ma, a parte che anche loro hanno diritto alla vita, non bisogna dimenticare che a morire non sono solo quelli che hanno superato gli 80 o gli 85 anni. Le famose concause sono malattie comuni anche ai non anziani, come, ad esempio, il diabete.

