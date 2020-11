Si lamentano i comitati di Pré, l’ambulatorio tamponi si sposta nella zona del Molo

Per consentire il trasferimento nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 novembre la sede della Commenda non sarà operativa. Questo significa circa 400 tamponi in meno in un momento critico per la tracciatura per accontentare abitanti e commercianti mugugnoni

Da mercoledì 11 novembre l’ambulatorio dei tamponi antigenici rapidi della Commenda di Pré si trasferisce a Porta Siberia nella sede dell’ex Museo Luzzati conservando il solito orario – dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì- con accesso diretto e gratuito.

Il trasferimento del laboratorio è stato insistentemente chiesto dai comitati di Pre’ che l’hanno ritenuto una servitù insopportabile e il mugugno ha vinto. Il problema (se tale è) è stato scaricato “pari pari” ai residenti della zona del Molo, nell’ex museo chiuso e mai più riaperto. E, nel frattempo, nella situazione di epidemia che imperversa nel centro storico e in tutta la città, tutti i cittadini devono rinunciare per due giorni ai test. Questo significa circa 400 test rapidi in meno in un momento in cui tracciare il virus è (sarebbe) fondamentale. Si sarebbe potuto evitare spostandolo di sabato e domenica, ma così non è stato.

