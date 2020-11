San Martino, è arrivato il compound della CRI nel piazzale antistante il Pronto Soccorso

Lì verranno allestiti 24 posti letto, di medio-bassa intensità attivi a partire dagli inizi della prossima settimana

La Direzione del San Martino spiega che <l’installazione delle bocchette per l’ossigeno nelle due aree del nostro Pronto Soccorso si è resa necessaria perché l’alto consumo di ossigeno sui tanti pazienti in attesa di valutazione o di ricovero determina un turn-over troppo elevato delle bombole: una bombola può esaurirsi anche in poche ore a seconda della sua capacità e del flusso richiesto>.

<Ne deriva il concreto rischio di incorrere in una inattesa carenza dato che la disponibilità, pur elevata, non è illimitata continuano all’ospedale policlinico -. Al contrario la disponibilità di un impianto con un flusso continuo di ossigeno garantisce la continuità del flusso. La Direzione sta facendo ogni sforzo per ridurre il numero di pazienti in attesa del posto letto in Pronto Soccorso>.

<Per far questo – proseguono alla direzione dell’Ospedale -abbiamo attivato e stiamo attivando anche in queste ore reparti per pazienti Covid positivi per oltre 400 posti letto secondo un piano concordato con Alisa. Inoltre proprio in queste ore è in via di installazione un compound della Croce Rossa Italiana nel piazzale antistante il pronto soccorso, dove verranno allestiti 24 posti letto, di medio-bassa intensità attivi a partire dagli inizi della prossima settimana. Tutto questo oltre a mantenere attive molte attività elettive di cui il Policlinico detiene la titolarità quali la chirurgia oncologica, la toracica, la cardiochirurgia, la neurochirurgia, etc>.





<Per quanto invece concerne l’aspetto amministrativo legato alle assunzioni – concludono al San Martino -, ad oggi confermiamo la presa in carico di 180 infermieri, che stanno gradualmente entrando in servizio dopo l’espletamento delle visite di idoneità, oltre ad un buon numero di medici specialisti e specializzandi a supporto di tutte le attività in corso.

