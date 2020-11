Ubriachi in strada in piazza del Campo, sanzionati dalla Polizia

Non solo per l’ubriachezza manifesta, ma anche per il mancato rispetto delle norme Covid

Ieri sera i poliziotti del Commissariato Prè hanno effettuato un controllo in piazza del Campo in quanto erano state segnalate alcune persone ubriache e moleste in strada. All’arrivo degli operatori c’erano tre cittadini nigeriani che stavamo bevendo dalla stessa bottiglia di superalcolico, ignorando ogni precauzione inerente le prescrizioni anti-covid.

I tre, tutti pregiudicati per reati inerenti gli stupefacenti, sono stati sanzionati per ubriachezza e per violazione delle norme di contenimento della pandemia.

Poco più in là, nascosti dentro il tubo di un’impalcatura, gli agenti hanno rinvenuto due involucri contenenti 9 grammi di cannabis, sequestrati, in mancanza di indizi, a carico di ignoti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...