Conte: «Liguria sarà in area gialla»

A precisa domanda su possibili inserimenti di alcune province di regioni in area gialla in classificazione di maggiore chiusura e tutela, Conte ha detto che è teoricamente previsto, e sarà pensato secondo il flusso informativo che viene dalle Regioni

Le regole del nuovo Dpcm scatteranno per tutta Italia venerdì. La nostra regione è inserita nell’area con le regole meno pressanti.

Al momento, ha detto il Presidente del Consiglio dei ministri, non ci sono regioni in area verde. Anche per l’area gialla l’avvio divieto di circolazione è fissato per le 22 e scadrà alle 5.

Conte ha annunciato in settimana, probabilmente giù domani, un <Nuovo decreto legge con pronta erogazione di indennizzi>.

<Sarà un Decreto ristori bis>, ha proseguito Conte.

Nel video: tutte le misure area per area.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...