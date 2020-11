Ladri di whisky all’Ipercoop, un denunciato. Ricercato il complice

Sono stati visti dai guardiani sui monitor di sorveglianza. Uno è stato fermato oltre le casse con lo zaino pieno ed è stato denunciato dalla polizia

Via Romairone ore 20.30 Le volanti dell’U.P.G. hanno denunciato un 21enne ecuadoriano per tentato furto in concorso . Ieri sera un vigilante dell’Ipercoop ha notato dai monitor della videosorveglianza un uomo, già noto per aver commesso altri furti, che passava uno zaino al 21enne per poi dileguarsi. Il ragazzo è stato fermato dopo aver oltrepassato le casse con lo zaino pieno di refurtiva : 4 bottiglie di whisky del valore di circa 100 euro. Sono in corso indagini per rintracciare il complice.

In copertina: foto d’archivio

