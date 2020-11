Addio al Partigiano Remo, scompare uno degli ultimi testimoni della Resistenza – VIDEO

Aveva 94 anni. A 18 era salito da partigiano sulle montagne dell’Appennino nell’entroterra del Tigullio. Non aveva mai smesso di fare militanza antifascista, sempre presente anche nei cortei. Era uno degli ultimi testimoni della Resistenza e non si faceva pregare per raccontare ai giovani quanto aveva vissuto

<Il nostro Partigiano Remo ♡ in questo momento difficile la sua Famiglia non si senta sola ma senta la vicinanza di tutte le persone che gli han voluto bene… Le sue battaglie restano… – scrive l’Anpi della sua Cornigliano sulla propria pagina Facebook -. Anpi Cornigliano si associa al dolore della famiglia per la perdita del caro Partigiano Remo, molto amato e conosciuto anche dai giovani di altri quartieri in occasione dei cortei del 25 Aprile… Remo nessuno potrà dimenticare i tuoi racconti della Resistenza, da te vissuti in prima persona, il tuo dinamismo, la tua bella voce e lo sguardo vivace pieno di passione nonché l’incessante impegno politico>.

Molti i messaggi di cordoglio e le persone che si uniscono al dolore della figlia Anna e della famiglia.

Le interviste al partigiano Remo che pubblicammo nel 2018

Foto di Angelo Spanò

