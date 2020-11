Sanità Fp Cgil: «Lo Scassi allo stremo, mancano barelle e letti»

Al San Martino ci sono 116 persone (più 25 in osservatorio breve), di cui 21 in codice rosso. Al Galliera ci sono 57 persone di cui 9 in codice rosso

<Il pronto soccorso del Villa Scassi sembra essere al collasso. Attualmente al suo interno vengono assistiti più di 130 pazienti di cui 95 considerati Covid positivi o in attesa del risultato del tampone – dice Andrea Nanni, referente Sanità pubblica Fp Cgil Genova -. Ci viene segnalato che da giorni alcuni di questi sono costretti a stazionare su delle sedie senza poter usufruire di un letto e nemmeno della barella. Malati critici ed instabili trattati in cpap con i caschi, costretti ad essere pronati su barelle per mancanza di letti nei reparti. Il personale, allo stremo delle forze, potrebbe non essere in numero sufficiente rispetto al flusso degli accessi, è sottoposto ad un tour de force che non consentirebbe loro, il recupero delle energie. Occorre porre un rimedio subito, se non vogliamo un tracollo irrecuperabile. Chiediamo un intervento immediato senza scuse. In questa situazione è a rischio la tutela del bene più prezioso per il cittadino: la salute>.

Secondo la tabella degli ospedali genovesi online, sono allo stato attuale 120 le persone in osservatorio breve allo Scassi. Anche gli altri ospedali sono presi d’assalto dalle persone che chiedono soccorso.

