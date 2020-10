Discarica appena sgomberata, ma stamattina i camion pieni di ingombranti erano già sul posto

In via al Santuario N.S. della Guardia, stamattina, c’erano già camion pieni di lavatrici, materiali di risulta e ingombranti di ogni genere.

Passava di lì il consigliere leghista di Municipio Centro Ovest Andrea Ferrari che ha fotografato tutto (nelle foto pubblicate non vedete le targhe, ma lui ha gli originali) e ha informato la Polizia locale.

La discarica abusiva era stata appena ripulita (con grande dispendio di denaro per la collettività) il 22 e 23 ottobre scorsi.

È importante denunciare sempre, in tempo reale, quando si vedono fenomeni anche solo sospetti di abbandono. Si risparmiano soldi e tempo di tutti i cittadini. Inoltre chi usa gettare ingombranti per strada, se grazie alle denunce gli interventi (e le pesanti sanzioni, oltre alle denunce) sono immediati, perderà il “vizio” capendo che gli costa meno smaltire regolarmente.









