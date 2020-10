Spacciatore scarcerato in estate rientra a Marassi in autunno, accompagnato dalla Ps

Aveva quasi mezzo chilo di hashish in casa, in via Napoli

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino italiano di 43 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, conosciuto dalle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti legati agli stupefacenti, è stato fermato e controllato dai poliziotti del Commissariato Prè nell’ambito di una attività investigativa volta al contrasto del traffico di droga. Nella stanza che aveva in uso in un condominio di via Napoli è stato trovato un voluminoso involucro composto da sostanza solida marrone che è risultata essere eroina per grammi 480,97.

Per il 43enne, che era uscito dal carcere a metà luglio e percepiva il reddito di cittadinanza, si sono riaperte le porte di Marassi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...