Inchiesta Procura, la Gdf acquisisce i verbali dell’emergenza Covid

Le Fiamme Gialle, coordinate dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, nella sede dell’Agenzia ligure per la sanità, dove hanno acquisito tutti i provvedimenti e i verbali delle riunioni sull’emergenza Covid da inizio estate a oggi

La macchina della sanità ligure, alla luce dei segnali e delle previsioni, si è mossa per tempo per fronteggiare la seconda ondata dell’emergenza Covid? Alisa avesse predisposto piani per fronteggiare l’emergenza? È quanto intende stabilire l’inchiesta conoscitiva della Procura, per ora senza alcun nome iscritto nel registro degli indagati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...