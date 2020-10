Cornigliano, tutti in fila per i tamponi, con mascherina e distanziati

Anche per il punto Asl3 di Villa Bombrini, come per l’ambulatorio della Commenda, attivo dal 1° ottobre, l’accesso al servizio è libero e gratuito con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13

I cittadini possono accedere alla struttura a piedi tramite l’ingresso laterale di Villa Bombrini in Via L.A. Muratori 11R (cancello). All’arrivo viene consegnato un numero progressivo con l’orario di effettuazione del tampone.

I tamponi utilizzati, come per la Commenda di Prè e di Villa Rosa in Valpocevera, sono antigenici rapidi e consentono di avere il risultato in 10 minuti. In caso di non-negatività verrà eseguito contestualmente il tampone molecolare.

La foto è del gruppo Facebook “Cornigliano per la Rinascita”

